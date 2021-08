Arndt gewinnt fünfte Etappe der Polen-Rundfahrt

Das Fahrerfeld auf der Etappe von Chocholow nach Bielsko-Biela. Foto: Grzegorz Momot/PAP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Grzegorz Momot/PAP/dpa)

Bielsko-Biala - Radprofi Nikias Arndt hat die fünfte Etappe der Polen-Rundfahrt gewonnen und seinen ersten Saisonsieg gefeiert.

Der 29-Jährige aus Köln setzte sich nach 172,8 Kilometern von Chocholow nach Bielsko-Biala im Fotofinish vor dem Slowenen Matej Mohoric sowie dem Italiener Stefano Oldani durch. Für Arndt war es der erste Erfolg seit seinem Vuelta-Etappensieg 2019.

In der Gesamtwertung führt der Portugiese Joao Almeida knapp mit zwei Sekunden Vorsprung vor dem zweifachen Tour-Etappensieger Mohoric und 14 Sekunden vor dem Italiener Diego Ulissi. Deutsche Profis spielen in den vorderen Platzierungen keine Rolle.

Die sechste Etappe der siebentägigen WorldTour-Rundfahrt ist am Samstag ein 19,1 Kilometer langes Einzelzeitfahren in Kattowitz. Zu Ende geht das Rennen am Sonntag in Krakau.

