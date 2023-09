Autounfall: Vingegaard-Helfer Van Hooydonck im Krankenhaus

Auf Fotos in der Online-Ausgabe der Zeitung „Het Laatste Nieuws“ sind mehrere beschädigte Autos an einer Straßenkreuzung zu sehen. „Der Fahrer wurde vor Ort reanimiert und in einem lebensgefährlichen Zustand ins Krankenhaus gebracht. Seine schwangere Frau, die neben ihm saß, blieb unverletzt, aber wurde ebenfalls ins Krankenhaus gefahren“, sagte Patrick De Smedt, Sprecher der Grenzpolizei.