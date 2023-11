B-Probe bei Radprofi Heßmann ebenfalls positiv

Heßmann war bei einer Trainingskontrolle am 14. Juni in Deutschland positiv auf ein Diuretikum getestet worden. Die Mittel regen die Harnproduktion an und sorgen so für die Entwässerung des Körpers. Von seinem Team Jumbo-Visma wurde er im August nach Bekanntwerden des Falls suspendiert. Der Teamsprecher reagierte nicht auf eine Anfrage zur neuerlichen Entwicklung.