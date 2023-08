Bahn-Vierer muss weiter auf WM-Medaille warten

Theo Reinhardt, Tobias Buck-Gramcko, Joachim Eilers und Felix Groß belegten bei der Rad-WM in Glasgow in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung in 3:51,282 Minuten den siebten Platz. Immerhin sammelte das Team von Bundestrainer Tim Zühlke wichtige Punkte für die Olympia-Qualifikation. Die Finalläufe werden am Samstag ausgetragen.