Bahnrad-EM: Drei BDR-Medaillen zum Abschluss

„Das war ein guter Auftakt in die Qualifikations-Serie für die Olympischen Spiele 2024“, sagte BDR-Sportdirektor Patrick Moster. „Wir werden in den nächsten Monaten noch intensivere Vorbereitungen absolvieren und einiges versuchen, um dann Richtung Olympia noch mal anzugreifen“, sagte Lisa Klein aus dem Gold-Express von Tokio. Bronze war es in Grenchen, was noch im Rahmen lag. Schließlich musste der Vierer den Rücktritt von Lisa Brennauer verkraften, und Laura Süßemilch kehrte gerade erst aus einer langwierigen Verletzung zurück.