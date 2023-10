Bahnrad: Pröpster startet mit Sieg in die Champions League

Nicht so gut lief es für den Berliner Theo Reinhardt. Nach Platz 15 im Scratch war der zweimalige Madison-Welt- und Europameister im Ausscheidungsfahren in einen Massensturz verwickelt. „Ich muss am Kinn operiert werden“, teilte der 33-Jährige mit. Er musste den Wettbewerb auch aufgrund eines gebrochenen Radrahmens aufgeben. In der Gesamtwertung liegt Reinhardt auf Platz 17 unter 18 Fahrern.