Bauernfeind gewinnt fünfte Etappe der Frauen-Tour

Die zweite Auflage der Frauen-Radrundfahrt über acht Etappen endet am kommenden Sonntag mit einem Einzelzeitfahren in Pau. An diesem Freitag stehen größtenteils flache 122,1 Kilometer zwischen Albi und Blagnac an. Höhepunkt ist am Samstag die Bergankunft auf dem Tourmalet.