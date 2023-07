Boom im Frauen-Radsport: „Entwickelt sich etwas“

Auch in Frankreich übertrifft die Tour de France Femmes in ihrem zweiten Jahr die Ausgabe vom Vorjahr. Noch mehr Menschen stehen an der Strecke. „Die Bürgermeister der Städte und Ortschaften, durch die die Rundfahrt kommt, sind regelrecht verblüfft darüber, wieviele ihrer Einwohner an die Straße heraustreten. Das hätten sie selbst nicht erwartet“, sagte Christian Prudhomme, Chef der gerade zu Ende gegangenen Tour de France der Männer.