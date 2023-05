Bora-hansgrohe bis 2027 mit Hauptsponsor Bora

Bereits seit 2015 ist das Unternehmen aus dem Küchenbereich beim Radteam involviert. Damals sei es ein Blick in die Glaskugel gewesen, so Denk: „Neun Jahre später ist eine Menge passiert und wir sind sehr stolz, was wir bis dato gemeinsam erreicht haben, mit den wichtigsten Siegen: dem WM-Titel in Bergen/Norwegen, dem Paris-Roubaix Sieg und dann letztes Jahr dem Gesamtsieg beim Giro d’Italia.“