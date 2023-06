Bora mit Buchmann und Politt zur Tour de France

Der letzte Platz für das in Bilbao beginnende wichtigste Rennen der Welt wird am Wochenende vergeben. Da es sich laut Bora um einen bergfesten Fahrer handeln soll, hat der Berliner Maximilian Schachmann neben dem Kolumbianer Sergio Higuita und dem belgischen Supertalent Cian Uijtdebroeks Chancen. Schachmann plagten in den vergangenen zwölf Monaten gesundheitliche Probleme. Bei der jüngsten Tour de Suisse lieferte der 29-Jährige mit Platz 14 ein gutes Resultat ab.