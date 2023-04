Bora-Profi Schelling siegt im Baskenland und kritisiert UCI

Der niederländische Profi gewann die zweite Etappe über 193,8 Kilometer von Viana nach Leitza. Für den 25-Jährigen war es der zweite Profi-Sieg. In der Gesamtwertung übernahm Schelling die Führung, liegt vier Sekunden vor dem Italiener Matteo Sobrero. Die Rundfahrt, bei der auch Tour-Sieger Jonas Vingegaard startet, endet am Samstag nach sechs Etappen in Eibar.