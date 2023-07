Buchmann, Zimmermann & Co. bei der Tour besser als erwartet

Simon Geschke trug im vergangenen Jahr noch neun Tage das Bergtrikot. In diesem Jahr kommt er nur schwer aus seiner Helferrolle heraus, trotz einiger Freiheiten. „Er probiert es immer wieder, ist aber nicht in der besten Verfassung“, merkte Wegmann an. Auch Geschke selbst war zuletzt unzufrieden mit der eigenen Leistung. Nikias Arndt brachte seinen Zimmerkollegen Bauhaus bisher als Anfahrer in aussichtsreiche Sprint-Positionen. Der erfahrene Tour-Teilnehmer und Sprinter John Degenkolb ging ohnehin mit einer anderen Rolle in die Rundfahrt, denn er zieht als Road Captain taktische Fäden des Teams im Hintergrund.