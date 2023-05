Corona-Welle beim Giro - Kämna: „Keine Riesenpanik“

Cesena (dpa) - . Nach dem Corona-Aus von Rad-Weltmeister Remco Evenepoel beim Giro d'Italia verfällt der deutsche Hoffnungsträger Lennard Kämna nicht in „Riesenpanik“. „Ich weiß nicht, ob wir noch irgendetwas groß verändern. Wir haben keine Angst vor Covid. Es ist so, wie es ist. Wir versuchen in unserer Bubble so clean wie möglich zu sein und wir versuchen natürlich, nicht krank zu werden“, sagte Kämna am ersten Ruhetag in einer Medienrunde.