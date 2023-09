Dainese gewinnt 19. Etappe - Kuss weiter im Roten Trikot

Am Samstag kann Kuss den bisher größten Erfolg seiner Karriere nahezu perfekt machen. Auf den 207,9 Kilometern von Manzanares El Real nach Guadarrama sind zwar zehn Bergwertungen zu bewältigen, allerdings sind alle nur in der dritten Kategorie eingestuft worden. Auf der Schlussetappe am Sonntag nach Madrid wird der Führende traditionell nicht mehr angegriffen.