„Das war für Gino“: Evenepoel widmet Sieg verstorbenen Mäder

„Man muss vielleicht zukünftig schauen, dass Abfahrten nicht so kurz vor dem Ziel gemacht werden“, sagte Ex-Profi Fabian Wegmann auf dpa-Anfrage. Zugleich nahm er die Organisatoren in Schutz: „Das war ein Fahrfehler, nachdem was ich mitbekommen habe.“ Der Veranstalter habe diese Etappe schon ganz oft so ausgerichtet. „Man kann nicht einfach sagen, dass jetzt nur der Veranstalter in der Pflicht ist“, bekräftigte Wegmann.