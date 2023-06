Dauphiné: Rad-Talent Brenner sprintet in Top Ten

Auch am Montag sind Kletterqualitäten gefragt. Am Ende der 167,3 Kilometer von Brassac-les-Mines nach La Chaise-Dieu ist ein gut vier Kilometer lange Anstieg auf über 1000 Meter Höhe zu bewältigen. Das Etappenrennen, bei dem Tour-Titelverteidiger Jonas Vingegaard dabei ist, endet am Sonntag in Grenoble.