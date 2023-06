Dauphiné-Rundfahrt: Tour-Champion Vingegaard verpasst Gelb

Damit übernahm Bjerg nach der vierten Etappe auch die Führung in der Gesamtwertung vom Franzosen Christophe Laporte, sein Vorsprung auf Vingegaard beträgt zwölf Sekunden. „Ich hatte gehofft, die Etappe zu gewinnen und das Trikot zu übernehmen. Aber das war sehr beeindruckend von Mikkel. Ich hoffe, dass ich bald das Gelbe Trikot übernehmen kann. Vielleicht hätte ich am Anfang nicht so pushen sollen“, meinte Vingegaard.