Denk sieht Leistungen deutscher Radprofis kritisch

Bei Politt reichte es in den großen Frühjahrsklassikern zu keiner Top-Ten-Platzierung. „Politt wurde als große Klassiker-Hoffnung von uns eingekauft. Mit einem zweiten Platz in Roubaix und einem fünften Platz in Flandern hat er schon tolle Ergebnisse für sein vorheriges Team Katusha eingefahren. Auch da ist er ein Stück weit weg leistungsmäßig“, so Denk. Allerdings hatte der Kölner nach Paris-Roubaix berichtet, dass er unter der Woche mit Fieber im Bett gelegen war.