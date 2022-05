Deutsche Teamsprint-Weltmeisterinnen siegen bei Nations Cup

Siegten zum Auftakt beim Nations Cup der Bahnradsportler in Kanada: Die deutschen Frauen im Teamsprint. (Bild: dpa) (Foto: Francois Lo Presti/AFP/dpa)

Milton – Die deutschen Frauen haben zum Auftakt des Nations Cup der Bahnradsportler im kanadischen Milton den Teamsprint-Wettbewerb gewonnen.

Beim ersten gemeinsamen Auftritt seit dem Gewinn des WM-Titels im Oktober 2021 siegten Pauline Grabosch (Erfurt) sowie Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze (beide Cottbus) im Finale in 46,807 Sekunden gegen die Mannschaft aus den Niederlanden (47,421).

Für die Männer gab es am ersten Tag in den Team-Wettbewerben zweimal Bronze. Im Teamsprint fuhren Debütant Paul Schippert (Erfurt), Stefan Bötticher (Chemnitz) und Marc Jurczyk (Erfurt) auf den dritten Platz. Ebenfalls Platz drei ging in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung an Tobias Buck-Gramcko (Göttingen), Nicolas Heinrich (Zwickau), Leon Rohde (Wedel) und Domenic Weinstein (Unterbaldingen).

© dpa-infocom, dpa:220513-99-271377/2