Deutscher Radsport in der Krise - Denk „Waren mal besser“

Lüttich (dpa) - . Wenigstens auf die deutsche Giro-Hoffnung Lennard Kämna ist Verlass. Mit seinem Etappensieg bei der Tour of the Alps hat der hochbegabte Radprofi aus dem Norden den Härtetest für die in zwei Wochen beginnende Italien-Rundfahrt bestanden. Kämna zählt - mal wieder - zu den immer weniger werdenden Lichtblicken aus deutscher Sicht in dieser Saison.