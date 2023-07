Doping im Radsport: Pogacar versteht Zweifel

Passy (dpa) - . Rad-Superstar Tadej Pogacar hat Verständnis für Zweifel an seinem Leistungsvermögen gezeigt. „Wir fahren schnell, gehen voll rein. Ich verstehe Leute, dass sie skeptisch sind bei dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Manche kommen nicht darüber hinweg“, sagte der zweimalige Sieger der Frankreich-Rundfahrt.