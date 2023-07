„Einfach ärgerlich“: Politt hadert mit Kettenriss

Georg Zimmermann wurde Elfter. Der Augsburger verfolgte zum Schluss die dreiköpfige Spitzengruppe um Mohoric. „Die vorne waren so stark unterwegs, dass wir nicht mehr hingekommen sind“, bedauerte er. „Heute bin ich all-in gegangen, ich habe nichts unversucht gelassen“, fügte Zimmermann hinzu. Hinsichtlich seiner Kraftreserven für die anspruchsvolle Etappe am Samstag sagte er. „Ich bin ziemlich kaputt.“ Auf der zehnten Etappe war der 25-Jährige als Zweiter hauchdünn am Sieg gescheitert.