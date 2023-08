Eingeklemmt zu Bronze: Friedrich verpasst Hattrick im Keirin

Die deutschen Männer müssen dagegen weiter auf eine Medaille warten. In der 4000-Meter-Einerverfolgung belegte Tobias Buck-Gramcko den fünften Platz. Den Titel holte sich der italienische Superstar Filippo Ganna in einem Herzschlagfinale in 4:01,976 Minuten gegen den Briten Daniel Bigham, der bis 125 Meter vor Schluss immer in Führung gelegen hatte. Ganna hatte für die Einerverfolgung auf einen WM-Start im Straßenrennen verzichtet, am Freitag will er aber im Einzelzeitfahren seinen dritten Titel nach 2020 und 2021 in Angriff nehmen.