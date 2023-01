Erster Profi-Sieg: Mayrhofer gewinnt Great Ocean Race

„Das bedeutet mir alles. Mein letztes Rennen habe ich als Junior gewonnen. Ich bin Radfahrer geworden, um Rennen zu gewinnen. Das ist mir in meiner gesamten U23-Zeit nicht gelungen und jetzt habe ich endlich diesen Sieg“, sagte Mayrhofer. Er eröffnete taktisch klug früh den Sprint und gewann am Ende souverän mit einer Radlänge Vorsprung. „Ich habe so lange von diesem Sieg geträumt, ich kann nicht glauben, was passiert ist.“