„Etwas Besonderes“: Bora-Radteam berauscht von Paris-Sieg

Die Feier: Schon bei der Zielankunft feierten die Bora-Fans ihre Fahrer mit Oh-wie-ist-das-schön-Gesängen. „Ich glaube, dass sogar bei der Siegermannschaft nicht so eine Stimmung ist wie hier bei uns“, meinte Denk. Die Profis stießen am Sonntagabend mit Sponsoren und Familie auf einem Schiff in der französischen Hauptstadt an. Feiern nach drei Wochen Tour für die Profis - geht das? „Das sind Energiebündel“, sagte Denk.