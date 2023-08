Evenepoel vs. Pogacar - Duell der Alleskönner bei der Rad-WM

Nach seinem Vuelta-Sieg 2022 wollte Evenepoel in diesem Jahr den Giro d'Italia als Vorstufe zur Tour gewinnen, doch sein Plan von Rosa scheiterte an einer Corona-Infektion. Längst ist er aber wieder in Topform, wie er am vergangenen Wochenende mit seinem dritten Sieg bei der schweren Clásica San Sebastián bewies. Und Pogacar war es bei der Tour wichtig, nach seinem Einbruch in den Alpen mit dem Etappensieg in den Vogesen noch ein Ausrufezeichen zu setzen. Er hat damit sein „Lachen wiedergefunden“.