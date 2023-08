Evenepoel würde Evenepoel-Wechsel zu Bora-hansgrohe begrüßen

„Wenn du jemanden wie Evenepoel dabei hast, ist das sehr gut. Auf der anderen Seite wäre das für mich auch nicht optimal, so ehrlich muss ich auch sein. Wenn Evenepoel dabei ist, ist wieder ein Platz weniger da für einen selber“, sagte Kämna der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Rad-WM in Schottland.