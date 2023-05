Evenepoel zweimal gestürzt - Groves siegt in Salerno

Bislang war für Evenepoel alles nach Plan gelaufen. Er hatte das Einzelzeitfahren zum Auftakt dominiert, auf der vierten Etappe überließ er dann - wie geplant - dem Ausreißer Andreas Leknessund das Rosa Trikot. Der Norweger konnte die Führung auch am Mittwoch erfolgreich verteidigen. 28 Sekunden liegt er vor Evenepoel, der sich aber schon bei der Bergankunft am Freitag oder spätestens beim zweiten Zeitfahren am Sonntag die Führung zurückholen könnte. Am Donnerstag folgt die sechste Etappe über 162 Kilometer rund um Neapel und dürfte den Sprintern erneut liegen.