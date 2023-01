Ex-Giro- und Vuelta-Sieger Quintana will Karriere fortsetzen

„Ich will wieder an Wettkämpfen teilnehmen, die Schmerzen in den Beinen spüren, aber auch die Genugtuung über einen Sieg oder darüber, mein Bestes gegeben zu haben“, sagte Quintana bei einer Pressekonferenz in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá, wie die kolumbianische Zeitung „El Tiempo“ berichtete. Damit trat der 32-Jährige Medienberichten entgegen, wonach er beschlossen habe, den Radsport aufzugeben. Stattdessen wolle er sich ein neues Team suchen.