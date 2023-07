Extra-Lob für Helfer Buchmann - „Wertvolle Arbeit geleistet“

Ziel bleibt das Podium für Hindley in Paris.„Wir sind Dritter, das ist ein gutes Ergebnis für uns. Wenn es in Paris so wäre, würden wir das nehmen. Für uns geht das in Ordnung. Es schaut so aus, dass Pogacar und Vingegaard in eigener Liga fahren“, sagte Denk. Der Australier Hindley liegt in der Gesamtwertung 1:34 Minuten hinter Vingegaard auf Platz drei, hat aber schon 1:40 Minuten Vorsprung auf den Vierten Simon Yates aus Großbritannien.