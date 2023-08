Friedrich im Keirin-Finale - Hinze ausgeschieden

Die 23-Jährige zog im Kampfsprint Keirin als Titelverteidigerin in das Finale ein. Emma Hinze, die in Glasgow bereits zwei Titel gewonnen hatte, schied dagegen im Halbfinale aus. Auch für Alessa Catriona Pröpster war im Halbfinale Endstation. Die Titel-Entscheidung fällt am Sonntagabend.