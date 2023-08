Friedrich nach vier WM-Medaillen: „Rückenwind für Paris“

Glasgow (dpa) - . Nach der Vollgas-WM mit vier Medaillen in sieben Tagen war Lea Sophie Friedrich reif für den Urlaub. „Zwei Wochen Ibiza und Frankreich, darauf freue ich mich schon“, sagte die 23-Jährige, nachdem sie am Mittwoch zum Abschluss der Bahnrad-Wettbewerbe im Chris Hoy Velodrome von Glasgow nur haarscharf am WM-Thron in der Königsdisziplin Sprint vorbeigeschrammt war.