Froome, Yates und Pedersen starten bei Deutschland Tour

Am 23. August beginnt das Etappenrennen mit einem Prolog im Saarland. Auf deutscher Seite steigen dann unter anderem auch Nils Politt, Maximilian Schachmann, Pascal Ackermann und Phil Bauhaus auf das Rad. Auch der in diesem Jahr knapp am Etappensieg bei der Frankreich-Rundfahrt gescheiterte Georg Zimmermann plant seine Teilnahme. Laut Veranstalter gehen 14 Teams an den Start, die auch bei der Tour de France teilgenommen haben. 20 Mannschaften planen insgesamt ihre Teilnahme.