Früherer Arzt des britischen Radsport-Verbands gesperrt

Im Jahr 2011 hatte Freeman 30 Beutel Testosteron-Gel ins Velodrome von Manchester geordert. Die Ermittlungen gegen ihn hatten im September 2016 begonnen. 2021 war ein Gericht in Manchester zu dem Schluss gekommen, Freeman habe das Testogel in dem Glauben oder Wissen bestellt und empfangen, dass es einem Athleten zur Steigerung der Leistung verabreicht werde. Der ehemalige Arzt habe sich in ein „Muster von Lügen“ verstrickt, um seine Handlungen zu vertuschen.