Geschke lobt deutsches Tour-Aufgebot

Die bisherigen Erfolge: Bergspezialist Zimmermann scheiterte am Dienstag als Zweiter hauchdünn am Tagessieg nach einer anstrengenden Hitze-Etappe. Sprinter Phil Bauhaus wurde am Mittwoch Dritter hinter dem starken Sieger Jasper Philipsen. Der Bocholter hatte schon den zweiten Platz auf der dritten Etappe und den dritten Rang einen Tag später geholt. „Wir sind vielleicht auch ein bisschen verwöhnt worden in den letzten Jahren mit Marcel Kittel und André Greipel, die jedes Jahr drei, vier Etappen oder sogar noch mehr gewonnen haben“, sagte Geschke.