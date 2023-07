Geschkes Zimmerkollege Izagirre siegt auf Chaos-Etappe

Am letzten Anstieg des Tages attackierte Izagirre aus einer Spitzengruppe heraus. „30 Kilometer waren ein weiter Weg ins Ziel, aber ich habe an mich geglaubt. Ich habe einfach den Kopf unten gehalten und in die Pedale getreten“, sagte der 34-Jährige. Nach dem Erfolg auf der 20. Etappe 2016 war es sein zweiter Tagessieg bei einer Tour. „Ich habe schon die ganze Tour versucht, in die Gruppe zu kommen. Heute war es endlich so weit.“