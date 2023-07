Geschwächter Geschke gibt bei Tour de France auf

Der 37-Jährige stieg auf der 18. Etappe etwa 73 Kilometer vor dem Ziel in Bourg-en-Bresse entkräftet vom Rad. Geschke hatte sich schon am Vortag auf der letzten Alpenetappe knapp vor dem Zeitlimit ins Ziel gekämpft. „Durchkommen. Wenn es nicht geht, nach Hause fahren“, hatte der Freiburger vor dem Start gegenüber der ARD als Devise genannt. Am Ende gab Geschke bei seiner elften Tour-Teilnahme erstmals auf.