Gestürztes Trio verlässt Krankenhaus - Eingriff bei Grabosch

Bei Grabosch (Cottbus) bestätigten sich die zunächst befürchteten Knochenbrüche nicht, allerdings muss sich die 25-Jährige zeitnah einer Operation am Schleimbeutel des Ellbogens unterziehen. Jäger (Erfurt) zog sich im Keirin-Finale am Samstag in Cottbus einen Schlüsselbeinbruch zu, der in Erfurt weiterbehandelt wird. Pröpster (Offenbach) konnte nach einem Kreislaufzusammenbruch das Carl-Thiem-Klinikum am Sonntag ebenfalls verlassen. Das Rennen auf der 333-Meter-Betonpiste gewann am Samstagabend Europameisterin Emma Hinze aus Cottbus.