Gold dank Weltrekord-Show: Hinze und Co. jubeln

Hinze, Friedrich und Pauline Grabosch rasten am Donnerstag auf dem Holzoval im Sir Chris Hoy Velodrome zum vierten WM-Gold in Serie und katapultierten sich damit auch in die Favoritenrolle für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr in Paris. Franziska Brauße rundete den gelungenen deutschen Start in das Multi-Event mit Silber in der 3000-Meter-Einerverfolgung ab.