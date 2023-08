Gold für deutsche Radfahrer in nicht-olympischen Disziplinen

Glasgow (dpa) - . Zumindest in den nicht-olympischen Disziplinen gehört der deutsche Radsport zur absoluten Weltspitze. Insbesondere die deutschen Kunstradfahrer räumten bei den Weltmeisterschaften in Schottland wie gewohnt ab. Am Sonntag gab es im Radball der Männer und Frauen sowie im Einer-Kunstradfahren der Frauen durch Ramona Dandl (Bruckmühl) drei weitere Goldmedaillen.