Greipels Seitenwechsel: „Angekommen im normalen Leben“

Ohnehin sieht Greipel den deutschen Radsport nicht so schlecht aufgestellt, auch wenn bei der Tour zum zweiten Mal in Folge kein Etappensieg heraussprang und dieses Mal nur sieben Fahrer am Start standen. „Man guckt immer auf die Weltrangliste, aber das ist meiner Meinung nach trügerisch, weil wir sehr gute Rennfahrer haben, die in ihren Mannschaften ihre Aufgaben übernehmen“, sagt Greipel. Auch im Sprint, für Greipel eine Herzensangelegenheit, habe Deutschland in Phil Bauhaus und Pascal Ackermann noch zwei Radprofis von Format. Sorgen mache er sich eher mit Blick auf den Nachwuchsbereich.