Groves gewinnt erste Sprintankunft - Evenepoel bleibt vorn

Evenepoel betonte unterdessen, dass sein Sturz im Zielbereich am Vortag nicht allzu schlimm gewesen sei. Die Verletzungen - der Jungstar hatte eine Platzwunde am Kopf erlitten - seien oberflächlich. „Shit happens. Ich habe Glück gehabt“, meinte Evenepoel, der nach seiner Zieleinfahrt in Andorra mit einer Journalistin kollidiert war.