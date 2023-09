Herrada gewinnt Bergankunft - Kuss weiter bei Vuelta vorn

Nach drei Etappen von Evenepoel im Roten Trikot hatte der Kletterspezialist die Führung an Tag sechs der Vuelta wieder abgeben müssen. Dabei verlor er kräftig Zeit auf die Spitze. Am Mittwoch kamen Kuss und Evenepoel kurz nacheinander im Ziel an. Kein deutscher Fahrer kam unter die Top Ten.