Holpriger Start für Kämna - Evenepoel in eigener Liga

Zu den Geschlagenen gehörte aber nicht nur Kämna an diesem Auftakt-Wochenende in den Abruzzen, auch Mitfavorit Primoz Roglic kassierte eine schwere Schlappe. 43 Sekunden verlor der Slowene, immerhin Olympiasieger im Zeitfahren, auf Evenepoel. „Am Ende geht es darum, wer nach 21 Etappen vorne ist“, sagte der Slowene, was schon sehr nach Durchhalteparolen klang. Roglic muss in den Bergen attackieren, und das mit einer angeschlagenen Mannschaft, in der fünf wichtige Helfer im Vorfeld wegen Corona, Verletzungen und Stürzen ausgetauscht werden mussten.