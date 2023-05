Hund auf der Straße: Weltmeister Evenepoel stürzt bei Giro

Auf regennasser Fahrbahn fiel der Belgier zu Beginn der 171 Kilometer langen Strecke zwischen Atripalda und Salerno am Mittwoch zu Boden, blieb unverletzt und konnte das Rennen nach einem kurzen Aufenthalt am Straßenrand fortsetzen. In die Fernsehkameras zeigte der Jungstar und Weltmeister anschließend mit einem Daumen nach oben, dass es für ihn weiterging.