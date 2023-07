Italienerin Pirrone gewinnt Premieren-Radrennen in Stuttgart

Das Rennen war in diesem Jahr neu in den Rennkalender aufgenommen worden und soll dem Frauen-Radsport einen weiteren Schub verleihen. Sportliche Leiterin der Veranstaltung ist Lisa Brennauer. Die Bahnrad-Olympiasiegerin im Vierer hatte im vergangenen Jahr ihre Karriere beendet. Am Samstag verkündete Brennauer auf ihrem Instagram-Account die Geburt ihres Sohnes.