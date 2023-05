Italiens Außenminister für Giro-Start 2024 in der Ukraine

Der diesjährige Giro beginnt am kommenden Samstag mit einem Zeitfahren an der ostitalienischen Adriaküste. In der Vergangenheit aber wählten die Veranstalter der zweitwichtigsten Radrundfahrt des Jahres oft Startorte im teils weit entfernten Ausland, etwa Budapest (2022), Jerusalem (2018), Apeldoorn/Niederlande (2016), Belfast (2014) oder Herning/Dänemark (2012).