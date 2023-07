Izagirre gewinnt zwölfte Etappe - Favoriten schonen Kräfte

Etwas mehr als 2150 der 3405 Kilometer zwischen dem Start in Bilbao und Paris sind bewältigt. Am französischen Nationalfeiertag hoffen die Kletterspezialisten auf ein Bergfest am Grand Colombier. Nach einem flachen Start der 13. Etappe am Freitag nahe Lyon müssen die Fahrer den Zielberg im Jura-Gebirge auf knapp 1500 Höhenmetern bezwingen.