Jason Osborne: Vom Ruder-Weltmeister zum Radsport-Lehrling

Lüttich (dpa) - . Im Rudern war er Weltmeister, im Radsport sieht sich Jason Osborne auch mit 29 Jahren noch in der Lernphase. „Es gibt immer noch viel zu lernen. Das endet nie, selbst bei den Profis nicht“, sagte der gebürtige Mainzer nach seinem ersten Frühjahrsklassiker beim Rad-Monument Lüttich-Bastogne-Lüttich am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Osborne war sogar bis 60 Kilometer vor dem Ziel in einer Ausreißergruppe an der Spitze gefahren, am Ende gingen beim Quereinsteiger „die Lichter aus“.