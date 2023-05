Kämna bei Giro-Auftakt auf Platz 22 - Evenepoel in Rosa

Der deutsche Zeitfahrmeister Kämna will in diesem Jahr erstmals die Gesamtwertung bei einer Grand Tour in Angriff nehmen. Nach dem mäßigen Auftakt muss er nun in den Bergen Zeit gutmachen. Am Sonntag dürfen die Sprinter auf der flachen zweiten Etappe über 202 Kilometer von Teramo nach San Salvo auf eine Massenankunft hoffen.